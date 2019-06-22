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حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف من طالب بالإكراه فى النزهة

السبت، 22 يونيو 2019 02:26 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف من طالب بالإكراه فى النزهة كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هاتف محمول بالإكراه من طالب بكلية الطب.

 

ونجح رجال مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة القسم، من ضبط كلًا من عاطلين حال إستقلالهما دراجة بخارية "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما ( 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول "مجهول المصدر").

 

وبمواجهتهما إعترفا، بأن الهاتف المحمول قاما بسرقته من أحد الأشخاص كرهًا عنه، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوايلى، وأمكن التوصل إلى مالك الهاتف المحمول وتبين أنه (طالب بكلية الطب)وبإستدعائه تعرف على المتهمان وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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