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جامعة بنها: وحدة الكشف عن سرطان الثدى تبدأ عملها "الثلاثاء"

السبت، 22 يونيو 2019 06:07 م
جامعة بنها: وحدة الكشف عن سرطان الثدى تبدأ عملها "الثلاثاء" الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من توفير وحدة متنقلة مجهزة بالكامل للكشف عن سرطان الثدى لخدمة محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف عمر مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، يأتى ذلك تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، ليمثل أملًا كبيرًا لدى عدد كبير من السيدات في تجنب تأخر الكشف عن هذا المرض.
 
 
 
وأضاف "السعيد"، أن إدارة الجامعة بالتعاون مع وزاره الصحة والسكان من خلال البرنامج القومي لصحه المرأة باتخاذ عدة إجراءات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية لخدمة المرضى.
 
 
 
وأشار "السعيد"، إلى أن الوحدة الجديدة ستقدم خدماتها بداية من الثلاثاء القادم داخل جامعة بنها وخارجها عن طريق التنقل بين القري للوصول إلي صاحب الخدمة لتقديم أسرع وأسهل وسيلة للكشف المبكر علي سرطان الثدي والقضاء علي هذا المرض، كما سيتم تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية لتصبح جاهزة تماما للعمل من خلال هذه الوحدة.
 
 
 
من جانبه، قال الدكتور شريف عمر، إن الحالات التى يتم اكتشافها يتم تحويلها إلى مركز علاج الأورام فى مستشفيات جامعة بنها ليتم علاجها سواء بالعلاج الجراحى أو الكيماوى.
 
 
 
وأِضاف عمر، أنه تم اختيار جامعة بنها كأول جامعة مصرية تطبق فيها الوحدة الجديدة تقديراً لصاحب الفكرة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات الجامعة والأستاذ بجامعة بنها، كما أن مستشفى بنها الجامعي بها كل المقومات القوية اللازمة من الكوادر وأساتذة الجراحة والأشعة وتم تزويدها بوحده تشخيص الثدي لتكتمل منظومة الوحدة في العلاج.
 
 
 
يذكر أن محافظه القليوبية تعتبر من المحافظات الأعلى نسب في الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث أن واحدة من كل ثماني سيدات معرضه للإصابة بسرطان الثدي، وأن الكشف الدوري مرة واحدة سنويا باستخدام جهاز الماموجرافي بعد سن الأربعين يحمي من الإصابة، كما أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يحقق شفاء كامل من 98 إلى 100% وهو ما تم تفعليه من خلال المبادرة القومية.
 
 

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سرطان الثدي

القضاء على سرطان الثدي

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