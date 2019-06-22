تعرف على عقوبة استخدام السيارة فى المواكب دون التصريح بقانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

-

استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

-

التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب

وأقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.