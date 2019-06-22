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تعرف على أول معهد تكنولوجى متخصص بالسكك الحديدية والنقل × 14 معلومة

السبت، 22 يونيو 2019 03:30 ص
تعرف على أول معهد تكنولوجى متخصص بالسكك الحديدية والنقل × 14 معلومة سكك حديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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مع إعلان هيئة السكة الحديد اقتراب إنهائها إجراءات إنشاء أول معهد فنى تكنولوجى متخصص فى السكك الحديدية والنقل بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

يقدم "اليوم السابع" فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المعهد:

 
1ـ الدراسة فى المعهد سيخضع للإشراف الكامل من وزارة التعليم العالى.
 
2ـ التقديم والقبول فى المعهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى.
 
3ـ الدراسة فى المعهد عامين.
 
4ـ المعهد يعطى شهادة دبلوم فنى فوق متوسط.
 
5ـ المعهد يقبل خريجى الثانويات العامة والصناعية.
 
6ـ المعهد سيقبل الحاصلين على أعلى المجاميع ضمن المتقدمين إليه.
 
7ـ الدراسة فى المعهد ستبدأ العام الدراسى المقبل.
 
8ـ سيتم خلال العام الأول للمعهد قبول عدد لا يزيد عن 100 طالب.
 
9ـ المعهد الجديد سيكون مقره معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية.
 
10ـ سيتم تعيين أوائل الخريجين من المعهد بالسكة الحديد وفق احتياجاتها من الفنيين.
 
11ـ هيئة السكة الحديد لن تكون ملزمة بتعيين كافة خريجى المعهد إنما ستقوم فقط بتعيين أعداد من المعهد وفق احتياجاتها.
 
12ـ ستجرى الدراسة خلال العام الدراسى الأول بالمعهد 2019/ 2020 فى تخصصين فقط هما تخصص فنى تكنولوجا وحدات متحركة (قطارات) وتخصص فنى تكنولوجيا نظم إشارات، على أن يتم إضافة خلال العام التالى 3 تخصصات أخرى.
 
13ـ المعهد سيكون مثله مثل باقى المعاهد العليا وستطبق عليه كافة الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
 
14ـ وزارة التعليم العالى المسئولة عن وضع مناهج هذا المعهد فيما سيكون دور هيئة السكة الحديد مقتصرًا على المناهج العملية.

المدرسة الصناعية للنقل

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