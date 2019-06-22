تجديد حبس 7 مواطنين 15 يوما تسببوا فى مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين بالأقصر

جددت نيابة مركز الأقصر برئاسة المستشار عمرو أحمد عبد الرحمن رئيس النيابة، اليوم السبت، حبس 7 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات، إثر دخولهم فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وذلك لخلافات على قطعة أرض بقرية المهيدات بمركز الطود.

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الاقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمدينة الطود شرقى المحافظة، بين عائلتى "البدري" و"خليل" وذلك لخلافات بينهما على قطعة أرض بمنطقة نجع المهيدات، حيث يقول أبناء العائلة الثانية أنهم حصلوا على قرار من المحكمة بأحقيتهم فى مساحة فدان و10 قراريط بالمنطقة، ولدى قيامهم دخولهم الأرض وتسويرها تشاجر معهم أبناء العائلة الثانية، ودخلوا فى مشاجرة بالأسلحة النارية، وأسفر تبادل إطلاق النيران بين العائلتين عن مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين، فتم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى لإجراء الفحوصات الطبية اللازم لهم، وأمر اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائى بسرعة السياطرة على الوضع وضبط المتهمين طرفى المشاجرة.

وانتقلت لموقع المشاجرة قوة أمنية برئاسة الرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، والنقباء أحمد جادو ومروان عبدالله وإسلام عبد الحكيم ولطفى عاطف معاونو المباحث، وتمكنوا من فض المشاجرة وعمل كردون أمنى، وتبين إصابة مصرع "أ.م.خ" 40 سنة عامل بطلق خرطوش، وإصابة كل من "م.ع.ع" 36 سنة عامل، و"ي.م.خ" 28 سنة، و"ك.م.خ" 24 سنة ترزى، و"م.م.خ" 35 سنة عامل، و"خ.م.خ" 36 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال الشرطة من ضبط 7 متهمين وهم كل من "س.م" 60 سنة عامل، وإبنه "ع.س" 23 سنة،، وشقيقيه "س.م.ب" 53 سنة، و"أ.م.ب" 45 سنة، و"م.م" 36 سنة، و"م.ع" 36 سنة، و"ع.ع.أ" 55 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1807/2019 إدارى مركز شرطة الأقصر، وتم عرضهم على النيابة التى جددت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية.