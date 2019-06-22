بوتين: روسيا تنوى تطوير جزر كوريل الجنوبية المتنازع عليها مع اليابان

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم،السبت، إن السلطات الروسية تنوي تطوير أقصى الشرق الروسي، بما فيها جزر كوريل الجنوبية، المتنازع عليها مع اليابان، مشيرا إلى أنه ما من خطط لتقليل الاهتمام بهذه المنطقة.

وفي تعقيب على سؤال للصحفيين بشأن ما الذي يمكن أن ينتظره المواطنون في جزر كوريل في المستقبل، قال بوتين "لدينا برامج ضخمة وشاملة لتطوير الشرق الأقصى، بما في ذلك جزر كوريل. كل هذه البرامج سيتم تنفيذها".

وقال بوتين - وفقا لوكالة تاس الروسية - "سنطور البنى التحتية هناك"، مشيرا إلى أن روسيا افتتحت - في الآونة الأخيرة - مطارا جديدا هناك.

وبسؤاله عما إذا كانت روسيا تعتزم إزالة العلم من المنشآت الجديدة في جزر كوريل، قال بوتين "لا وجود لمثل هذه الخطط".

يشار إلى أن النزاع قائم بين روسيا واليابان منذ نحو سبعة عقود بين البلدين على جزر كوريل التي سيطرت عليها قوات الاتحاد السوفيتي السابق في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتُعرف هذه الجزر في روسيا بجزر كوريل الجنوبية، وفي اليابان بالأراضي الشمالية. والجزر هي السبب في عدم إنهاء موسكو وطوكيو حالة الحرب بينهما رسميا.