بحث ميداني لـ30ألف مواطن بالغربية من المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة

الغربية – عادل ضرة

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بعمل بحث ميدانى لـ30ألف مواطن من ابناء المحافظة، من المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة، من إجمالي 42ألف و807استمارة، منذ بداية من شهر مايو وحتى الآن، لتحويل الحاصلين على معاش قانون الضمان الى برنامج تكافل وكرامة.

حيث تم عمل بحث ميداني لـ30ألف استمارة، من هذة الحالات من بداية شهر مايو الماضي، وحتى الآن، وتم تسجيل الحالات التي عمل البحث الاجتماعي لها، وتحويل 4ألاف استمارة على جهاز التابلت.

كانت وزارة التضامن قد قررت تحويل الحاصلين على معاش قانون الضمان، إلى برنامج تكافل وكرامة والذي يضم 42ألف و807استمارة من ابناء المحافظة، وقامت المديرية باجراء البحث الميداني لـ30الف استمارة من الحالات المتقدمة منذ شهر مايو الماضي وحتى الأن.