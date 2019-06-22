بالفيديو والصور.. المركز الاستكشافى ببنى سويف يجرى تجربة قياس محيط الأرض

بنى سويف أيمن لطفى

أجرى المركز الاستكشافى للعلوم ببنى سويف التابع لوزارة التربية والتعليم اليوم السبت، فاعلية وتجربة عملية لقياس محيط الأرض بمشاركة 50 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمراحل التعليم المختلفة بينهم طلاب المركز، ونجلاء شلبي مدير المركز، وإداريى المركز، وذلك إحياء لذكرى اكتشاف العالم اليونانى إراتوستينس لقياس محيط الأرض ونجاحه فى ذلك بطريقة علمية.

وقالت الدكتورة نجلاء الجزار مسؤول الابحاث بالمركز الاستكشافى للعلوم: إنها المرة الأولى التى تشارك محافظة بنى سويف فى حدث رصد محيط الارض عمليا إذ كانت الفاعلية مقتصرة خلال السنوات الماضية على مكتبة الإسكندرية ومحافظتى أسوان والدقهلية .

وأضافت لـ" اليوم السابع " : أن بعض الدول مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا والأرجنتين تحيي اليوم ذكرى قياس محيط الأرض، مشيرة إلى أن الفاعليات التى أجريت اليوم الخميس داخل إحدى المدارس بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل قد شملت محاضرة نظرية للتعريف بالعالم الإغريقي " إراتوستينس" وأبحاثه واكتشافاته العلمية فضلا عن تعليم الطلاب طريقة قياس محيط الارض بشكل علمى ، وتم توزيع الطلاب على مجموعات، تجلس كل مجموعة على منضدة وتستخدم عصا خشبية ومنقلة ومسطرة وورقة رسم بيانى فى قياس ظل الشمس على العصا التى توضع بشكل عمودى وتثبت على المنضدة بالصلصال، ويحسب محيط الأرض من خلال ست مرات قياس للظل بالسنتيمتر ، كل خمس دقائق ونأخذ أقل قياس لزاوية الظل وتجرى معادلة عبارة عن حاصل ضرب ( المسافة بين محافظتى بنى سويف وأسوان 584 كيلومترات فى 360 درجة كاملة، وتقسم على مقدار زاوية الظل " وناتجها يعطى محيط الأرض والذى أخرجه الطلاب بنسبة خطأ بسيطة جدا مسموح بها أعلى أوأقل من 40 ألف كيلو مترات ، وهو قياس محيط الأرض للعالم إراتوستينس.



























