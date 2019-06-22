اليوم.. جامعة القناة تنظم "يوم الوافدين الأول" لطلاب البكالوريوس والليسانس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تنظم اليوم السبت "يوم الوافدين الأول" لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس، بقاعة الاحتفالات الكبرى، تحت شعار "معاً فى جامعة قناة السويس"، وتأتى احتفالية يوم الوافدين، ضمن مبادرة "ادرس فى مصر" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى بهدف جذب الوافدين للدراسة فى مصر.

ومن المنتظر أن يشارك فى اليوم جميع الطلاب الوافدين بالجامعة، والممثلين للدول الأفريقية والعربية، كما تم توجيه الدعوة لأكثر من 60 سفارة عربية وأفريقية وآسيوية، ويرأس اللجنة المنظمة للاحتفال، الدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور محمد على عبد الهادى، منسق الوافدين لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، إن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الطلاب الوافدين المتميزين فى الأنشطة وتفعيل آلية لجذب الوافدين، والإعلان عن الخدمات والبرامج المميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

وأضاف الدكتور محمد عبد الهادى، أن برنامج الحفل يشمل عرض مجموعة من الفيديوهات عن جامعة قناة السويس وكلياتها، وفيديو آخر تحت عنوان "يوم فى حياة وافد بجامعة قناة السويس"، كما يتضمن الحفل فقرة للفنون الشعبية وعرض اسكتش للوافدين يعرض كل وافد نبذة عن الدولة التى يمثلها، وكذلك عرض فيديو عن أهم أنشطه الوافدين داخل الجامعة.