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النيابة تحقق مع أجنبى للنصب على صيدلى والاستيلاء على 85 ألف جنيه بالتجمع

السبت، 22 يونيو 2019 02:36 م
النيابة تحقق مع أجنبى للنصب على صيدلى والاستيلاء على 85 ألف جنيه بالتجمع كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع "أجنبى"، بتهمة  النصب على صيدلى فى 85 ألف جنيه، بمنطقة التجمع الخامس.
 
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية، تابعة وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود تجمع من الأهالى، وباستبيان الأمر تمكنوا  من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، مدون عليه اسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورته ( مزور )  وبصحبته  صيدلى حر.
 
وبمناقشة الأخير قرر بسابقة تعرفه على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وأوهمه برغبة إحدى السيدات التى تقيم بالخارج فى تحويل مبلغ مالى قدره (2مليون دولار) للتبرع به داخل البلاد، واستولى منه على مبلغ مالى قدره (85 ألف جنيه) "على فترات"، بدعوى إنهاء إجراءات تلك الحوالة، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام، باستدراج المتهم لمحل الضبط والإمساك به .
 
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للكارنيه المضبوط بقصد النصب على المواطنين، وإنفاقه المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة

جرائم نصب

النصب على المواطنين

التجمع الخامس

الجريمة فى التجمع الخامس

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