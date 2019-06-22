المتهمان بسرقة فيلا ابنة شوبير: عثرنا على مفتاح الخزنة بجوارها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لسرقتهما فيلا ابنة الإعلامى أحمد شوبير، بمدينة 6 أكتوبر، أنهما تمكنا من الدخول للفيلا، عبر تسلق السور والتسلل للداخل عبر النافذة.

واضاف المتهمان "بوحة" و"العربى"، أنهما عقب دخولهما الفيلا، عثرا على مفتاح الخزينة بجوارها، فتمكنا من فتحها وعثرا بداخلها، على كمية من الألماظ، والمشغولات الذهبية، استوليا عليها وفرا هاربين.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن المتهمين مسجلين خطر، سابق اتهامهما فى العديد من قضايا السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من "سلمى أحمد شوبير"، إبنة الإعلامى، ونائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه، باكتشافها سرقة كمية من الألماظ والمشغولات الذهبية، من الفيلا الخاصة بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 5143 لسنة 2019.

وبإجراء معاينة للفيلا، تبين لرجال المباحث عدم وجود آثار كسر بمنافذ الفيلا، فشكل العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث مكون من الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونيه الرائد محمد الصعيدى، والنقيبان محمود خميس على وأحمد البطران، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، وكشفت التحريات أن عاطلين شهرتهما "بوحة" و"العربى"، وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.