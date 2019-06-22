الكوبيون يؤكدون رفضهم للحصار الاقتصادى الأمريكى على بلدهم

أ ش أ

أكدت رابطة المواطنين الكوبيين في الاكوادور اليوم السبت رفضها التام للحصر المالي والاقتصادي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عقود.

ونسبت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية إلى الرابطة قولها في بيان " ننضم إلى كل الأصوات في جميع أنحاء العالم رفضها لهذه السياسة الجائرة غير الرحيمة التي حاولت إخضاع شعب بأكمله بالتجويع والاحتياج منذ نحو 60 عاما".

وقالت الرابطة إن الحصار ينتهك حرية وحقوق ليس فقط الدولة فحسب بل كل كوبي على نحو خاص تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالاجراءات الأمريكية.