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"القومى للمرأة: نتلقى شكاوى السيدات خلال بطولة أمم إفريقيا على رقم 15115

السبت، 22 يونيو 2019 11:27 ص
"القومى للمرأة: نتلقى شكاوى السيدات خلال بطولة أمم إفريقيا على رقم 15115 الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة، عن مشاركته فى غرفة العمليات المركزية لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية والتى انطلقت مساء أمس وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث جاء تشكيل الغرفة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة كافة الأحداث على جميع المستويات.

وأكد المجلس القومى للمرأة، فى بيان اليوم، أنه سيقوم من خلال الرقم المختصر 15115 بتلقى جميع الشكاوى التى قد تتعرض لها السيدات خلال أيام البطولة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يحرص على تقديم كافة الإمكانيات لدعم الدولة فى تنظيم الأحداث الكبيرة، مضيفة أن المجلس يتمنى أن تخرج البطولة المقامة على الأراضى المصرية بشكل يليق بتاريخ مصر الكبير، متمنية للمنتخب المصرى تقديم بطولة كبيرة والفوز بالكأس الأفريقية.


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

كاس الامم الافريقيه

التحرش

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