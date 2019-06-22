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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

السبت، 22 يونيو 2019 11:25 م
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "أحمد.ع.م" 34 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "عبده.ع.ع" 22 عاما عامل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبدالرحمن.س.س" 23 عام عاطل مقيم شارع دمنهور بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "إبراهيم.ال.خ" 22 عاما عاطل مقيم شارع الثلاثينى بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.الا.ح" عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "طارق.ع.م"36 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبدالسلام.ع.م" 32 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اسلحة بيضاء

سكين

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