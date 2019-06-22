القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وبندقية خرطوش بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين بحوزتهما 190 جرام هيروين وفودو، وبندقية خرطوش قبل بيعه على عملائه بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 40 جرام هيروين، 150 جرام فودو، بندقية خرطوش و4 طلقات، سلاح أبيض، 150 كيس فارغ لتعبئة المخدرات، مبلغ مالى وميزان.

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرير المحضر اللزم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.