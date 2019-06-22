السيطرة على حريق هائل بمعرض للشباب بالسنبلاوين بالدقهلية

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بنشوب حريق هائل بمعرض للشباب بشارع المحلج.

وعلى الفور انتقل ضباط الدفاع المدني إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة المبدئية احتراق 5 محلات داخل المعرض، وبسؤال المتضررين من الحريق اتهموا أحد الأشخاص مجاور للمعرض بسبب وجود خلاف شخصى مع صاحب المعرض، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل بمعرض للشباب بمدينة السنبلاوين.بمحافظة الدقهلية