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السيطرة على حريق محل عطارة بالمنزلة بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

السبت، 22 يونيو 2019 02:14 م
السيطرة على حريق محل عطارة بالمنزلة بالدقهلية بسبب ماس كهربائى سيارات الحماية المدنية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بمحل عطارة بمدينة المنزلة بسبب ماس كهربائى.
 
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة بنشوب حريق بمحل عطارة بشارع المحطة أسفل نادى الزراعين.
 
 
وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المحل ملك محمد السيد عوض، واحتراق محتويات المحل بالكامل ولا توجد خسائر فى الأرواح، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

احتراق محل عطارة

مركز المنزلة

حرائق فى محافظة الدقهلية

حريق محل فى الدقهلية

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