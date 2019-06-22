الرئيس السريلانكى يعلن تمديد حالة الطوارئ فى البلاد

أ ش أ

أعلن الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ التى فرضت فى البلاد بعد اعتداءات عيد الفصح، التى وقعت 21 أبريل الماضى.

وقال سيريسينا - فى مرسوم نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن حالة "الطوارئ العامة" ما زالت قائمة فى البلاد، وبالتالى سيتم تمديد الإجراءات الاستثنائية المتخذة إثر الاعتداءات الإرهابية، والتى تزيد من صلاحيات قوات الشرطة والأمن لتوقيف المشبوهين واعتقالهم.

وكان الرئيس سيريسينا قد صرح لدبلوماسيين من أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية، بأن الوضع الأمنى عاد إلى طبيعته بنسبة 99%.

يذكر أنه تم فرض حالة الطوارئ العامة فى سريلانكا إثر التفجيرات الانتحارية التى استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة فى كولومبو فى عيد الفصح الماضي، أسفرت عن مقتل 258 شخصا وإصابة 500.