الداخلية: نقدر التزام الجماهير بأمم أفريقيا ومساهمتها فى نجاح الإجراءات الأمنية

كتب محمود عبد الراضي

أكدت وزارة الداخلية على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصرى الواعى مع أجهزة الوزارة، فى ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019 عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، مما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخى بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها بإعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة.

وتابعت الداخلية ـ عبر صفحتها على الفيس بوك ـ لقد أثبت إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذى وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها فى التنظيم والتأمين، وإن الوزارة إذ تُعرب للجماهير عن تقديرها، فإنها تتطلع إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الإفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف ، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وإزدهار.ت