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الخارجية الروسية: واشنطن تعود إلى الوراء 60 عاما

السبت، 22 يونيو 2019 05:28 م
الخارجية الروسية: واشنطن تعود إلى الوراء 60 عاما سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب وكالات

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أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، أن واشنطن تعود إلى مقاربات فى التخطيط النووى إلى ما قبل 60 عاما مضت، عندما بدت "الحرب النووية المحدودة" مقبولة بالنسبة لهم.

 

وجاء فى تعليق نُشر على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الخارجية الروسية، بحسب "سبوتنيك"، اليوم السبت: "إنه لمن دواعى القلق الكبير أن نعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة تعود فى نهجها للتخطيط النووى إلى ما قبل 60 عاما مضت، عندما بدت" الحرب النووية المحدودة "بين القوى العظمى مقبولة بالنسبة لهم وتترك فرصة للفوز"، وفقا لكوجين، فإن الدليل على رغبة واشنطن المتزايدة هى رفض الالتزام بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

 

ووفقا للخارجية الروسية حاول نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا فى وقت سابق، تبرير الخطط الأمريكية تزويد غواصات Trident بالصواريخ البالستية برؤوس نووية منخفضة الطاقة مع "التهديد الأسطوري" بالقيام بضربة نووية على الأراضى الأمريكية من قبل الاتحاد الروسي.

 


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