البرلمان: مشروعا تطوير التعليم والتأمين الصحى مستمران بصرف النظر عن أى معوقات

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن برنامج تطوير التعليم مستمر كما هو مُبرمج له، وأيضا برنامج التأمين الصحى الشامل، قائلا "وهما برنامجين أساسين سيتم تطبيقهما بصرف النظر عن أى معوق".

ورفض عبد العال طلب أحد النواب بالتعقيب على حديث وزير المالية ورئيس ووكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "الموازنة تمت مناقشتها باللجان النوعية ونحن ابتكرنا أسلوب جديد بمناقشتها باللجان والجلسة العامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.