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افتتاح طريق " ابوحسين " المزدوج لفك الاخنتاقات المرورية بالزقازيق

السبت، 22 يونيو 2019 02:51 م
افتتاح طريق " ابوحسين " المزدوج لفك الاخنتاقات المرورية بالزقازيق ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير وإزدواج طريق أبو حسين بمدينة الزقازيق بطول كم وعرض 21 متر  بتكلفة 8 ملايين جنيه ليمثل محور مروري جديد يربط بين السيارات القادمة من إتجاه الأحرار والقادم من القاهرة ومنيا القمح مروراً بنفق أبو الريش وصولاً لداخل المدينة.

 

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من تطوير و إزدواج طريق أبو حسين فك الإختناقات المرورية وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

استمع المحافظ  لشرح تفصيلي من اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات عن مراحل تنفيذ المشروع والتي شملت الإنتهاء من نقل ورفع أكشاك الكهرباء والمحولات ونقل أعمدة الإنارة و الأشجار وأعمال الرصف و الإنترلوك  لتهيئة الطريق وفتحه أمام المارة للقضاء على التكدس المروري ولتيسير الحركة المرورية ، مؤكداً إلتزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالطريق والذي يُعد محور مروري هام يربط بين محافظات القاهرة الكبرى والشرقية.

 

أكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ خطة لإعادة تجميل وتطوير شوارع مدينة الزقازيق لإستعادة الوجه الجمالي والطابع الحضاري لها بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون و 500 ألف جنيه، شملت الإنتهاء من أعمال رصف وتجميل وتطوير ميدان الزراعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإزدواج وتطوير طريق هرية القديم من مزلقان الجمباز حتى مزلقان المسلمية بطول 3.5 كم وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وتطوير ورصف كوبري كفر عبد العزيز بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، ورصف وتجميل منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغه وكوبري العبور وشارع الشمسي بتكلفة 10 ملايين جنيه.

 

 أعلن محافظ الشرقية أن العام المالي 2019 / 2020  تم إعتماد 38 مليون جنيه لأعمال التطوير والرصف تشمل تطوير  طريق هرية القديم "مرحلة ثانية" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير منطقة القناطر التسعة "مرحلة ثانية " بتكلفة 15 مليون جنيه، وتطوير ورصف شارع موقف المنصورة "شارع عبد العزيز علي " بتكلفة 6 مليون جنيه، وتطوير ورصف شارع الشهيد طيار بتكلفة 7 مليون جنيه، مؤكداً استمرار أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة الزقازيق وإعادة تأهيل ورصف ورفع كفاءة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

 

افتتاح أعمال موقف أبو 3
 
 
 

 

إفتتاح أعمال موقف 3
إفتتاح أعمال موقف 3

 

إفتتاح أعمال موقف 7
 
 
 

 

إفتتاح أعمال موقف 8
 
 
 

 

افتتاح أعمال موقف ابو 2
 

 

 


الشرقية

تجميل الزقازيق

طريق ابو حسين

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