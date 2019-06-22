سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح أول برنامج تدريبى على 7 مهن فى العمل المنزلى والمهارات الشاملة

السبت، 22 يونيو 2019 01:24 م
افتتاح أول برنامج تدريبى على 7 مهن فى العمل المنزلى والمهارات الشاملة دورة تدريبية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن انطلاق البرنامج التدريبى لتدريب المدربين حول "معايير قياس مستوى المهارة" على 7 مهن فى مجال العمل المنزلى والمهارات الشاملة، والذى يشمل الإسعافات الأولية والسلامة واخلاقيات العمل، الذى تنظمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

وأكدت الوزارة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية من خلال مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية"، والذى يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى التصدى للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وفقا لالتزاماتها الدولية من خلال تحسين قابلية التوظيف للشباب المصرى والفئات الأخرى المعرضة لخطر الهجرة غير النظامية، وكذا فهمهم لمخاطرها، ومخاطر الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016، وإن ذلك يعتبر من إنجازات القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتماما لملف الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال 3 إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة والتى تمثلت فى التدابير الأمنية والتشريعية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت الوزارة:"إن مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى بجميع المحافظات، حيث يقوم المشروع بتطوير مركز تدريب حوش عيسى التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهنى بالديوان العام والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهنى وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات وفقا للمعايير الدولية.

وفى نفس السياق قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لمصر :إن برنامج تدريب المدربين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة بالقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة من شأنه أن يرفع مهارات الشباب المصرى وشباب المهاجرين من أجل إيجاد فرص عمل لهم.

وكشف "لوران" عن وجود 67 مليون شخص يعملون فى مجال الخدمة المنزلية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية هذه المهنة لتقديمها خدمات للعائلات، مشيرا إلى أن هدفنا هو دعم مهارات الذين يقدمون هذه الخدمات، وتوفير ظروف عمل جيدة ولائقة لهم، منوها إلى إننا نعلم أن الوزارة بصدد تغيير الوضع القانون للعمالة المنزلية إلى الأفضل.

وأشار إلى افتتاح مركز تنمية مهارات جديدة خلال الشهر القادم بالتعاون بين المنظمة وزارة القوى العاملة، مشيدا بدعم الوزير لمهارات الشباب المصرى من خلال رؤية مصر 2030 .

 


اول برنامج تدريبى للعمل المنزلى

المنظمة الدولية للهجرة

السلامة والصحة المهنية

القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعيين 1963 شاب بالقطاع الخاص فى القليوبية بينهم 44 من ذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:27 ص

القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:44 ص

القوى العاملة تحذر من "التأشيرة الحرة" للراغبين بالعمل فى الإمارات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:22 م

القوى العاملة بالبرلمان: قانون التأمينات الجديد سيلبى مطالب أصحاب المعاشات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص

القوى العاملة تبحث تفعيل تأهيل مراكز التدريب مع منظمة الهجرة الدولية بجنيف

السبت، 15 يونيو 2019 09:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة