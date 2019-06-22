افتتاح أول برنامج تدريبى على 7 مهن فى العمل المنزلى والمهارات الشاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن انطلاق البرنامج التدريبى لتدريب المدربين حول "معايير قياس مستوى المهارة" على 7 مهن فى مجال العمل المنزلى والمهارات الشاملة، والذى يشمل الإسعافات الأولية والسلامة واخلاقيات العمل، الذى تنظمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

وأكدت الوزارة أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية من خلال مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية"، والذى يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى التصدى للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وفقا لالتزاماتها الدولية من خلال تحسين قابلية التوظيف للشباب المصرى والفئات الأخرى المعرضة لخطر الهجرة غير النظامية، وكذا فهمهم لمخاطرها، ومخاطر الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016، وإن ذلك يعتبر من إنجازات القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتماما لملف الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال 3 إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة والتى تمثلت فى التدابير الأمنية والتشريعية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت الوزارة:"إن مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى بجميع المحافظات، حيث يقوم المشروع بتطوير مركز تدريب حوش عيسى التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهنى بالديوان العام والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهنى وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات وفقا للمعايير الدولية.

وفى نفس السياق قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لمصر :إن برنامج تدريب المدربين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة بالقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة من شأنه أن يرفع مهارات الشباب المصرى وشباب المهاجرين من أجل إيجاد فرص عمل لهم.

وكشف "لوران" عن وجود 67 مليون شخص يعملون فى مجال الخدمة المنزلية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية هذه المهنة لتقديمها خدمات للعائلات، مشيرا إلى أن هدفنا هو دعم مهارات الذين يقدمون هذه الخدمات، وتوفير ظروف عمل جيدة ولائقة لهم، منوها إلى إننا نعلم أن الوزارة بصدد تغيير الوضع القانون للعمالة المنزلية إلى الأفضل.

وأشار إلى افتتاح مركز تنمية مهارات جديدة خلال الشهر القادم بالتعاون بين المنظمة وزارة القوى العاملة، مشيدا بدعم الوزير لمهارات الشباب المصرى من خلال رؤية مصر 2030 .