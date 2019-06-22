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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 22 يونيو 2019 10:04 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، منها موافقة البرلمان على قانون علاوات الموظفين، وتوفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة.

 

1
 
 

قمة مصرية - موزمبيقية بالاتحادية.. السيسى يعزى فى ضحايا الأعاصير.. و"نيوسى": نقدر مصر ودعمها

 

2
 

البرلمان يوافق على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية

 

3
 

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

 

4
 

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

 

5
 

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

 

6
 

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول التاريخ والفيزياء.. طلاب العلمى: 90% من الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.. واللغات يشكون من الترجمة

 

7
 

الإفتاء: الحلف بالنبى وبالكعبة تعظيم لما عظمه الله ولا حرج فيه

 

8

 

اتهامات متبادلة بين ترامب وكاتبة أمريكية.. كارول: اغتصبنى بالقوة منذ 24 عاما.. ودونالد: لم ألتق بها

 

9
 

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

10
 

منتخب مصر يحقق 10 أرقام تاريخية بعد الفوز على زيمبابوى فى افتتاح الكان

 


السيسي

موزمبيق

رئيس موزمبيق

تريزيجيه

انسلوين مصري

اليوم السابع بلس

الطقس

موعد الدراسة

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