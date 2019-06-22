استعجال تقرير الطب الشرعى فى قضية مقتل شاب على يد عاطلين بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطلين لسرقته بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن عاطلين ارتكبا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.