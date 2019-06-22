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استعادة 10 آلاف يورو سرقها سائق من موظف أجنبى فى أكتوبر

السبت، 22 يونيو 2019 11:22 ص
استعادة 10 آلاف يورو سرقها سائق من موظف أجنبى فى أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استعادت مديرية أمن الجيزة، مبلغ 10 الاف يورو، سرقها سائق من موظف يحمل جنسية دولة أجنبية، ويعمل بسفارة تلك الدولة.

وذكر مصدر أمنى بقسم شرطة أول أكتوبر، أنه تم إعادة المبلغ كاملا للمجنى عليه، حيث أرشد المتهم عن مكان إخفائه النقود، وتم ضبطها قبل إنفاق أى جزء منها.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الموظف، يعمل بإحدى السفارات، كان يقضى فترة الإجازة بشقته فى مدينة 6 أكتوبر، واستعان بالمتهم للعمل سائقا خاص له، ونتيجة لثقته به، كان يسمح له بالصعود لمسكنه، إلا أن المتهم استغل الفرصة، واستولى على النقود من حقيبة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من موظف يحمل جنسية دولة خليجية، ويعمل بسفارة تلك الدولة، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالى من مسكنه على يد مجهول.

بإجراء التحريات تبين للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، أن السائق الخاص بالموظف وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيب محمود خميس على، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة، لمروره بضائقة مالية، فحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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