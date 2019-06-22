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إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى بعد غد الاثنين

السبت، 22 يونيو 2019 08:04 م
إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى بعد غد الاثنين التابلت - امتحانات - الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد غد الاثنين نتيجة الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 /2019 من خلال مؤتمر صحفى يعقد بمقر الوزارة. 
 
 
انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو 2019 واستمرت حتى أول يونيو 2019 ، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتى ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوى

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