إصابة 4 طلاب بالانهيار العصبى والإغماء فى امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة إصابة 4 طلاب بالانهيار العصبى والإغماء خلال امتحان مادة الفيزياء.

وأضافت المصادر أنه تم رصد إصابة 3 طالبات، بمراكز حوش عيسى وأبو حمص والدلنجات، وطالب واحد بمركز دمنهور وتم نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية اللجان لإجراء الامتحانات بكل شفافية وحيادية تامة.

مضيفا أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الإدارات التعليمية والجهات المعنية، تم خلاله التأكد من كل التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم، و3389 طالبا وطالبة علمى رياضة و9993 أدبى، يؤدون الامتحانات بـ99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية.

لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم بضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بمنتهى الشفافية ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل برتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركة الكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة ،ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا،إخطارًا من مرفق إسعاف قنا،برئاسة الدكتور خالد يوسف بإصابة الطالبة امانى الدمرداش محمد 19 سنة،بلجنة مدرسة الشهداء الإعدادية،وتم نقلها لمستشفى قوص، وإصابة شيماء بدوى احمد 17 سنة بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة عبد العزيز القوصى الابتدائية قوص.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات،ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة،و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية،و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا،وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.