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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة حلوان

السبت، 22 يونيو 2019 11:03 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة حلوان مشاجرة_ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حلوان، بسبب خلافات جيرة وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا بمشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين 6 أشخاص بينهم 3 مصابين وحدث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأسلحة المضبوطة ونتج عن ذلك الإصابات المذكورة.

وتمكنت وحدة مباحث القسم، من ضبط الطرفين والأسلحة النارية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مشاجرة بالاسلحة بحلوان

امن القاهرة

الامن يسيطر على مشاجرة

مباحث حلوان

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