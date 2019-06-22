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أمم أفريقيا.. وزيرات مصر يحتفلن بفوز المنتخب على زيمبابوى بألوان العلم

السبت، 22 يونيو 2019 02:58 ص
أمم أفريقيا.. وزيرات مصر يحتفلن بفوز المنتخب على زيمبابوى بألوان العلم وزيرات مصر
كتب أحمد جودة

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احتفلت وزيرات مصر بفوز منتخب مصر على زيمبابوى فى مباراة الافتتاح ببطولة أمم أفريقيا، عبر صورة تذكارية رافعين أعلام مصر.

وضمت الصورة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وهالة السعيد وزيرة التخطيط.

وحرصت الوزيرات على ارتداء زى موحد، للتعبير عن فرحتهم وتشجيعهم للمنتخب المصرى.

وحصد المنتخب الوطني أول 3 نقاط فى دور المجموعات عن المجموعة الأولى التى تضم بخلاف زيمبابوي كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بعد حفل افتتاح عالمى أشادت به وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل.

 

 


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