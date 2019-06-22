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أكثر من 1000 أسترالى يتحدون البرد القارس ويسبحون بدون ملابس فى النهر

السبت، 22 يونيو 2019 11:31 ص
أكثر من 1000 أسترالى يتحدون البرد القارس ويسبحون بدون ملابس فى النهر سباحة - أرشيفية
رويترز

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استيقظ أكثر من 1900 شخص مبكرًا اليوم السبت للسباحة دون ملابس فى أحد أنهار ولاية تسمانيا الأسترالية رغم البرد القارس.

ويقام هذا الحدث السنوى فى يوم الانقلاب الشمسى الشتوى، وهو أقصر نهار فى العام فى نصف الكرة الجنوبى، وفى هذا العام شارك عدد قياسى من الأشخاص الذين لم يرتدوا إلا غطاء رأس أحمر وهم يسبحون فى مياه نهر ديرونت.

وكانت جوى والتر البالغة من العمر 91 عاما من المشاركين الذين بلغ عددهم 1915 شخصا، واندفعوا صوب المياه فى الساعة 7:42 صباحا بالتوقيت المحلى، على الرغم من أن درجة الحرارة بلغت وقتها خمس درجات مئوية فقط.

وقالت والتر "فكرت أنى أود أن أفعل ذلك، سأبلغ الثانية والتسعين من عمرى بعد 44 يوما، وفكرت أن من الأفضل أن أفعل ذلك وأنا ما زلت قادرة عليه".

وتقام فعالية السباحة دون ملابس للعام السابع وهى جزء من مهرجان (دارك موفو) الشتوى للموسيقى والفن الذى يستمر ثلاثة أسابيع ويتضمن معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية فى أنحاء مدينة هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.

 

 


الانقلاب الشمسى الشتوى

الانقلاب الصيفى

احتفالات الانقلاب الصيفى

استراليا تحتفل بالانقلاب الصيفى

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