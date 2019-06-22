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أخبار × 24 ساعة.. مد تشغيل المترو للواحدة والنصف صباحا وحتى إنتهاء الكان

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد تشغيل المترو للواحدة والنصف صباحا وحتى إنتهاء الكان المترو - أرشيفية
إعداد – إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

المترو يبدأ اليوم مد ساعات التشغيل للواحدة والنصف صباحا وحتى انتهاء الكان

 

تعيين 1963 شاب بالقطاع الخاص فى القليوبية بينهم 44 من ذوى الاحتياجات الخاصة

 

الحكومة تبحث توفير استثمارات ومشروعات للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم

 

الصحة: غرفة مركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لكأس الأمم الأفريقية

 

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

 

أكاديمية الأزهر تنظم رحلة سياحية للأئمة الوافدين للتعريف بالحضارة المصرية 

 

وفد من أساقفة الكنيسة العالمية بألمانيا يزور مشيخة الأزهر

 

المصريون يشجعون الفراعنة من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية "باريس"

 

الأوقاف: تنظيم الإخوان يحتاج إلى البتر ولا تصلح معه سياسة الاستيعاب

 


أخبار × 24 ساعة

شكاوى المواطنين

ساعات الصيام

شهر رمضان

سكك حديد مصر

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