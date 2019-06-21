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3 حالات لنشوز الزوجة.. أبرزها الامتناع عن طاعة زوجها دون سبب مبرر

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:30 ص
3 حالات لنشوز الزوجة.. أبرزها الامتناع عن طاعة زوجها دون سبب مبرر محكمة الأسرة
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن حالات نشوز الزوجة وفقاً للقانون، حتى يتمكن الزوج من إقامة دعوى ضد زوجته.
 

"اليوم السابع" يقدم إجراءات وحالات نشوز الزوجة وفقًا لما أكده المحامى خالد محمد، فى إن الشروط القانونية التى تحكم بناء عليها بنشوز الزوجة داخل محاكم الأسرة، ويقضى بحرمانها من الحقوق المترتبة على الزواج من نفقة وهى:

 ‌

1- إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها تكون ناشزا وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.

 

2-إذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا.

 

3-إذا لم تقيم دعوى طلاق أو خلع.


دعوى النشوز

نشوز الزوجة

محكمة الاسرة

حالات النشوز

خلافات زوجية

مشكلات اسرية

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