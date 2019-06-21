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نقابة الأسنان: خفض 25% من أعداد المقبولين بـ" طب الأسنان" هذا العام

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:01 م
نقابة الأسنان: خفض 25% من أعداد المقبولين بـ" طب الأسنان" هذا العام الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس الجامعات الخاصة، اتخذ عددا من القرارات الهامة، أمس، فى اجتماعه، من بينها تخفيض أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان والصيدلة بنسبة 25%.
 
 
وأضاف هيكل، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع تضمن أيضا، قرار باعتماد امتحان البورد المصرى فى طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعى للخريجين الجدد، بعد تجربته عاما أو عامين، على أن تبدأ التجربة من شهر يوليو المقبل، لعدد 200 من كل كلية، والخمسة الأوائل سيسافرون إلى الخارج للتدريب لمدة شهر فى أمريكا أو بريطانيا.
 
وأكد أن امتحان البورد سيطبق على جميع الخريجين سواء جامعات خاصة أو حكومية أو وافدين من الخارج للعمل بمصر، مثل البورد الأمريكى، مشيرا إلى أن الامتحان "مميكن"، ولا مجال فيه للواسطة، وسيتم عن التطبيقات الإكلينيكية العملية، مشيرا إلى أنه سيتم منح التراخيص بناء على نتيجة الامتحان، ويجدد الترخيص كل خمس سنوات.
 
 
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء لجنة عليا مختصة بالشئون الصحية، تضم ممثلين عن وزارتى التعليم والصحة والنقابات الطبية المعنية، على أن تكون كل لجنة فى تخصصها الصحى.

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