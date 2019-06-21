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مقتل 20 إرهابيا فى عملية أمنية مشتركة على الحدود المالية النيجيرية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:27 م
مقتل 20 إرهابيا فى عملية أمنية مشتركة على الحدود المالية النيجيرية قوات برخان الفرنسية - أرشيفية
أ ش أ

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وأفاد بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم الجمعة، بأنه تم قتل أكثر من 20 إرهابيا، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة الصغيرة، وقاذفة صواريخ، وعشرون دراجة نارية، ووسائل اتصال.

ونقلت الإذاعة عن قوات برخان الفرنسية، أن للمواد المضبوطة علاقة بالهجوم الذى نفذ قبل أيام فى بالى بيرى النيجرية، مضيفة أن العملية تأتى استجابة من قوة برخان الفرنسية استجابةً لطلب الرئيس النيجيرى محمدو إيسوفو، وردا على هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة ضد بلاده الشهر الماضى.

شارك فى العملية 400 عنصر من قوة برخان و100 مركبة من مجموعة محارب الصحراء من قواعد غاو وميناكا شمال مالى، ومكنت المعلومات الاستخباراتية من تحديد موقع الجماعة الإرهابية، والقضاء عليها.

 


الجيش الفرنسى

قوات برخان

مكافحة الارهاب

الجيش النيجيرى

الجيش المالى

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