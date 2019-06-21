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مقتل سمكرى على يد شقيقى زوجته بالسنبلاوين بسبب خلافات بينهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:37 م
مقتل سمكرى على يد شقيقى زوجته بالسنبلاوين بسبب خلافات بينهم اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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لقي سمكرى سيارات بقرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين مصرعه على يد شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهم منه فتربصوا به وطعنوه.
 
 
كان اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بمصرع سمكري سيارات بقرية تمد الحجر ،وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث مركز السنبلاوين الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل محمد ا. م. 25 سنة سمكرى من قرية تمد الحجر، على يد شقيقا زوجته محمد ع. س. 24 سمة نجار و محمود ع. س. 23 سنة عامل، حيث قام الاول بضربة بمطواة و الثانى قام بضربة بشومة.
 
 
كشفت تحريات النقيبين محمد الشامى ورامى أبو شتية أن المتهمين كانا قد تربصا بالمجنى عليه أمام منزله وقاما بضربه معا إلى أن فارق الحياة وقد تم القبض عليهما ليعترفا بتفاصيل الواقعة وأنهما قررا قتله عقب خلافات مستمرة مع شقيقتهم لعدم الإنفاق عليها، وعندما عاتباه على ذلك تطور الأمر إلى مشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس الشقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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