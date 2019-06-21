"مستريح العبور".. القبض على صاحب معرض نصب على مواطنين فى 3 ملايين جنيه

القليوبية - نفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب معرض اتهمه بعض المواطنيين بالنصب عليهم فى 3 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فى شراء سيارات، وبيعها لعملائه بأقساط شهرية، نظيرأرباح الفائدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم شرطة العبور كل من "ح ص ب" 31 عاما محام حر، ووكيلاً عن كل من " ن ا ع"، "م ع ع"،"ع ع ع" 27 عاما محام حر، وأبلغا بتضررهما من "ع ع س " 59 عاما صاحب معرض سيارات، لإيهامهم على غير الحقيقة، والاستيلاء منهم على 3 ملايين و620 ألف جنيه، بقصد توظيفها في شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية، وذلك نظيرأرباح الفائدة.

وأوضح المبلغين أن المتهم تحصل من الأول على مبالغ مالية باجمالى 2 مليون و250 ألف جنيه، كما تحصل من الثانى على مبلغ 370 ألف جنيه وسيارة وعدم قيامه بسداد تلك الأرباح منذ شهرين، وتمكن المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتحصله علي تلك الأموال، وعدم سداد الأرباح الملزم بسدادها لتعثر تجارته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر، تم القبض على عاطل ألقى بطفل من الطابق الثالث، انتقاما من والده الذى أتى لفض مشاجرة بينه وبين آخر، وتم نقل الطفل للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الهامي مأمور مركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية أبو زعبل دائرة المركز.

وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "محمد م ع" 26 عاما عاطل طرف ثان "محمود م ع" 19 عاما طالب وذلك بسبب وجود خلافات بينهما ولدى تدخل أحد الجيران ويدعي "أحمد ع ع" برفقته نجله الطفل "عادل ا ع "البالغ من العمر5 سنوات، لإنهاء الخلاف بينهم الأمر الذي أثار حفيظة الأول مما دفعه بإلقاء نجل الأخير من الطابق الثالث نتج عن ذلك حدوث إصابته ( كسور متعددة بالجسم) وتم نقله لمستشفي الدمرداش بالقاهرة وحجزه لتلقي العلاج، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركزمن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة الأول أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.