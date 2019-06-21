"مستريح العبور".. القبض على صاحب معرض نصب على مواطنين فى 3 ملايين جنيه

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب معرض اتهمه بعض المواطنيين بالنصب عليهم فى 3 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فى شراء سيارات، وبيعها لعملائه بأقساط شهرية، نظيرأرباح الفائدة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم شرطة العبور كل من "ح ص ب" 31 عاما محام حر، ووكيلاً عن كل من " ن ا ع"، "م ع ع"،"ع ع ع" 27 عاما محام حر، وأبلغا بتضررهما من "ع ع س " 59 عاما صاحب معرض سيارات، لإيهامهم على غير الحقيقة، والاستيلاء منهم على 3 ملايين و620 ألف جنيه، بقصد توظيفها في شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية، وذلك نظيرأرباح الفائدة.
وأوضح المبلغين أن المتهم تحصل من الأول على مبالغ مالية باجمالى 2 مليون و250 ألف جنيه، كما تحصل من الثانى على مبلغ 370 ألف جنيه وسيارة وعدم قيامه بسداد تلك الأرباح منذ شهرين، وتمكن المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتحصله علي تلك الأموال، وعدم سداد الأرباح الملزم بسدادها لتعثر تجارته، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
وفى سياق آخر، تم القبض على عاطل ألقى بطفل من الطابق الثالث، انتقاما من والده الذى أتى لفض مشاجرة بينه وبين آخر، وتم نقل الطفل للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الهامي مأمور مركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية أبو زعبل دائرة المركز.
وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "محمد م ع" 26 عاما عاطل طرف ثان "محمود م ع" 19 عاما طالب وذلك بسبب وجود خلافات بينهما ولدى تدخل أحد الجيران ويدعي "أحمد ع ع" برفقته نجله الطفل "عادل ا ع "البالغ من العمر5 سنوات، لإنهاء الخلاف بينهم الأمر الذي أثار حفيظة الأول مما دفعه بإلقاء نجل الأخير من الطابق الثالث نتج عن ذلك حدوث إصابته ( كسور متعددة بالجسم) وتم نقله لمستشفي الدمرداش بالقاهرة وحجزه لتلقي العلاج، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركزمن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة الأول أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
فيما أمر أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس سائق 4 أيام فى واقعة حرق جراج موتسيكلات بقرية بلتان، مما تسبب في احتراق 100 دراجة بخارية ووجهت النيابة للمتهم تهمة الحرق العمد، وأقر بارتكابه الواقعة إثرحدوث مشاده كلامية بينه وبين نجل مالك الجراج "زياد رمضان عثمان رمضان" بسبب قيام الأخير بمعايرته بسابقة اتهامه في قضيتي سرقة، وتبديد فقرر الانتقام وتسلل للجراج، وأشعل النيران في أحد الدراجات البخارية المتواجدة، مما تسبب في انتشار النيران في الجراج كله.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، قد تمكنت من كشف غموض واقعة احتراق 100 دراجة بخارية داخل جراج خاص بقرية بلتان بطوخ، وتبين أن وراء الحادث عاطل لديه سابقة سرقة وكان مالكي الجراج يعيرونه بها مما جعله ينتقم منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية ولكن الحريق امتدد حتى أتلف 100 دراجة نارية جرى القبض على المتهم، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، من اللواء حاتم حسين مدير الحماية بالقليوبية يفيد اندلاع حريق هائل في جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.
وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز والرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة إطفاء طوخ وسيارات الإطفاء والدفع بسيارتين إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق الذي أمسك بكل الموتوسيكلات الموجودة في الجراج بسبب تنكات البنزين في كل موتوسيكل ومنع امتداد الحريق والسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.
وأجرى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ معاينة للحريق، وتبين أن الجراج كان به قرابة 100 موتوسيكل، وجرى حرقهم بالكامل وتبين الجراج على مساحة 200 متر ومبنى بنظام أعمده بالطوب ومسقوف بالصاج وملك المدعو "ر. ع. ر" موظف، وحرر محضر بالواقعة، ويجري التحفظ على صاحب الجراج.
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