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محتجون متشحون بالسواد يطالبون هونج كونج بسحب مشروع قانون التسليم

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:38 ص
محتجون متشحون بالسواد يطالبون هونج كونج بسحب مشروع قانون التسليم احتجاجات الصين
رويترز

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احتشد آلاف المحتجين المتشحين بالسواد فى هونج كونج اليوم الجمعة بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للصين، فى أحدث موجة من الاحتجاجات التى تعصف بالمدينة الخاضعة للحكم الصينى.

وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة، بشكل سلمى أمام مبنى المجلس التشريعى للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من كارى لام الرئيسة التنفيذية للمدينة التى طرحت مشروع القانون قبل أن ترجئ تنفيذه تحت ضغط الاحتجاجات العارمة.

وحاول بعض المحتجين اليوم الجمعة سد طرق رئيسية قرب مركز المدينة المالى فى مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات وقعت فى أواخر عام 2014. وحدثت فوضى مرورية فى الساعات الأولى من اليوم.

ويسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين المشتبه بهم إلى بر الصين الرئيسى ومن ثم مثولهم أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.

وقال طالب يُدعى تشان باك-لام عمره 17 عاما وهو واحد من الذين تجمعوا خارج مقر البرلمان الذى أغلق مؤقتا اليوم الجمعة لدواع أمنية "علينا أن نجاهد من أجل حريتنا.. نريد سحب القانون لا تعليقه. سأبقى هنا حتى المساء.. ربما إلى العاشرة. وإذا لم تستجب الحكومة فسنجيء مرة أخرى".

وكان ملايين قد خرجوا إلى شوارع المدينة هذا الشهر احتجاجا على قانون التسليم الذى يخشون أن يقوض النظام القانونى فى هونج كونج مما أدى إلى بعض من أعنف الاحتجاجات منذ عقود عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع.

وطالب المحتجون اليوم الجمعة الحكومة بإسقاط كل التهم عن المقبوض عليهم خلال احتجاجات الأسبوع الماضى وباتهام الشرطة بانتهاج العنف والكف عن الإشارة للاحتجاجات على أنها أعمال شغب.

منذ عودة هونج كونج إلى حكم الصين عام 1997 وهى تدار بنظام "بلد واحد ونظامان" الذى يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون فى بر الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير فى المدينة.

لكن العديد من سكان هونج كونج يشعرون بقلق متزايد إزاء تشديد الصين لقبضتها على المدينة وما يرونه تقويضا للحريات المدنية.

وأحجمت الرئيسية التنفيذية لهونج كونج عن سحب مشروع القانون تماما وهو ما أثار غضب كثيرين ممن يخشون أن يضعهم القانون تحت رحمة النظام القضائى فى بر الصين الرئيسى والذى تشوبه عمليات تعذيب وانتزاع للاعترافات واعتقالات تعسفية.

وشهد الأسبوع الماضى بعضا من أعنف الاحتجاجات منذ عقود عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

 

 


الصين

هونج كونج

سحب مشروع قانون التسليم

مشروع قانون التسليم

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