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محافظ الشرقية و الآلاف الجماهير يتابعون افتتاح كأس أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:59 م
محافظ الشرقية و الآلاف الجماهير يتابعون افتتاح كأس أمم أفريقيا محافظ الشرقيه يتابع حفل الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى

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حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، و القيادات التنفيذية بالمحافظة ،  على متابعه حفل أفتتاح كأس الأمم الأفريقية، و مباراة مصر و زيمبابوي .من نادي الشرقية الرياضي.
  
و تزينت مراكز الشباب و النوادي الاجتماعية و النقابات و الكفيهات الخاصة ، بالإعلام المصرية ، حيث احتشد المئات من الشباب داخل مركز شباب ناصر بالزقازيق ، الذي أعد الساحة الكبرى لاستقبال الجماهيري و الذين هتفوا تحيا مصر ، و كذلك الساحة الشعيبة بنادي ديرب نجم 
 
كانت أعدت المحافظة    125 مركز  شباب علي مستوي مدن و مراكز المحافظة ،  مجهزة للاستقبال الجماهير ، كذلك النوادي الاجتماعية  و النقابات أبوابها لاستقبال أعضائها . 
 
من جانبه أضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه شدد علي مراجعة أعمال الصيانة و الكهرباء لمراكز الشباب ، و تم التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز فرق الإنتشار السريع والإستعداد التام للتعامل مع أيه حالات طارئه على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات.
 
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