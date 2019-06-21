محافظ الشرقية و الآلاف الجماهير يتابعون افتتاح كأس أمم أفريقيا

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، و القيادات التنفيذية بالمحافظة ، على متابعه حفل أفتتاح كأس الأمم الأفريقية، و مباراة مصر و زيمبابوي .من نادي الشرقية الرياضي.

و تزينت مراكز الشباب و النوادي الاجتماعية و النقابات و الكفيهات الخاصة ، بالإعلام المصرية ، حيث احتشد المئات من الشباب داخل مركز شباب ناصر بالزقازيق ، الذي أعد الساحة الكبرى لاستقبال الجماهيري و الذين هتفوا تحيا مصر ، و كذلك الساحة الشعيبة بنادي ديرب نجم

كانت أعدت المحافظة 125 مركز شباب علي مستوي مدن و مراكز المحافظة ، مجهزة للاستقبال الجماهير ، كذلك النوادي الاجتماعية و النقابات أبوابها لاستقبال أعضائها .

من جانبه أضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه شدد علي مراجعة أعمال الصيانة و الكهرباء لمراكز الشباب ، و تم التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز فرق الإنتشار السريع والإستعداد التام للتعامل مع أيه حالات طارئه على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات.