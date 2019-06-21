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"لو هتشجع فى الاستاد".. القانون يمنعك من الدخول بدون تذكرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:43 م
"لو هتشجع فى الاستاد".. القانون يمنعك من الدخول بدون تذكرة ستاد القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة. 

لمعرفة عقوبة الدخول بدون تذكرة اضغط هنا
 

كاس الأمم الافريقية

لو هتشجع فى الاستاد

مبارة مصر وزيمبابوى

ستاد القاهرة

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