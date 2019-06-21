"لو هتشجع فى الاستاد".. القانون يمنعك من الدخول بدون تذكرة

الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.
"لو هتشجع فى الاستاد".. القانون يمنعك من الدخول بدون تذكرةالجمعة، 21 يونيو 2019 01:43 م
ستاد القاهرة - أرشيفية
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