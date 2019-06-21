"لو هتشجع فى الاستاد".. القانون يمنعك من الدخول بدون تذكرة

كتب أحمد الجعفرى

الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ومن هذا المنطلق وضع قانون الرياضة ليضمن منافسة رياضية شريفة تجمع بين الفرق المتنافسة.