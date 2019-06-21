كوريا الجنوبية وفيتنام يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس وزراء فيتنام فونج دينه هيو خلال زيارته لكوريا الجنوبية حاليا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "لى" أوضح خلال الاجتماع أن البلدين حققا تطورا رائعا غير مسبوق فى التجارة والاستثمار والتبادل البشرى وغيرها من المجالات المختلفة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدًا أن فيتنام هى أكبر شريك لكوريا الجنوبية من بين الدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفيما يتعلق بالاستثمار فى فيتنام، أشار إلى صعوبات تعانى منها الشركات الكورية الجنوبية بسبب انتهاء المزايا والإعفاءات الضريبية، داعيا إلى النظر فى اتخاذ سياسة تطلعية.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامى فونج دينه هيو، إن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت تطورا ملحوظا ليس فى التجارة والاستثمار والسياسة والأمن فقط بل فى التبادلات بين كبار المسؤولين وبين المدنيين أيضا، مشيدًا بسياسة الجنوب الجديدة للحكومة الكورية الجنوبية، وتعهد ببذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الفيتنامى عن أمله فى وصول حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2020 وتوسيع استثمارات الشركات الكورية الجنوبية فى فيتنام.