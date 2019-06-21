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فرحة جماهير مطروح والمصطافين بالهدف الأول لمنتخب مصر

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:57 م
فرحة جماهير مطروح والمصطافين بالهدف الأول لمنتخب مصر تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى
مطروح - حسن مشالي

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عمت حالة من الفرحة، أبناء مطروح وآلاف المصطافين بالمحافظة ، الذين احتشدوا على المقاهي والنوادي لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى ، الذى تمكن من إحراز هدف التقدم فى مبارة الافتتاح 

وكان الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي المقامة حالياً بإٍستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا، قد انتهى بتقدم منتخبنا الوطني بهدف نظيف سجله تريزيجيه في الدقيقة 41.

ويلعب المنتخب المصري بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور ، محمد النني - طارق حامد ،محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - محمد صلاح ومروان محسن.

 


محافظة مطروح

كأس امم افريقيا

منتخب مصر

مباراة الافتتاح

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