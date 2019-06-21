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فحص 1566 مواطنا فى قافلة علاجية بـ"هليه" ببنى سويف

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:51 ص
فحص 1566 مواطنا فى قافلة علاجية بـ"هليه" ببنى سويف جانب من القافلة الطبية
بنى سويف - أيمن لطفى

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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية بقرية "هليه" التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1566 مواطنا بإشراف من المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وأشار بيان لصحة بنى سويف إلى أن القافلة ضمت 12 عيادة فى11 تخصص، وفحص معمل الدم 112 حالة - معمل الطفيليات 22 - بينما أجريت الأشعة لـ 19 حالة، والموجات فوق الصوتية لـ 13 حالة، فضلا عن تحويل 53 مريضا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وكذلك 3 حالات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور132 سيدة .

ونفذت القافلة على مدى يومين، بحضور نبيل أبو سعدة من الادارة العامة للقوافل بوزارة الصحة، و بمشاركة الدكتورة هايدى محمد منسقا عاما، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبى، طه كمال المسئول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول المعلومات، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

 


القوافل الطبيه المجانيه

صحه بنى سويف

قوافل علاجية

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