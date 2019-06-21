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غلق باب التصويت فى انتخابات نقيب مهندسى الغربية .. وبدء الفرز

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:54 م
غلق باب التصويت فى انتخابات نقيب مهندسى الغربية .. وبدء الفرز نقابة المهندسين - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمبن الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، عن غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز. 
 
وأشار رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات، إلى أن العملية الانتخابية، اليوم الجمعة، شهدت اقبال ‘‘فوق المتوسط‘‘ حيث حضر مايقرب من 1800 مهندس للادلاء باصواتهم، لافتا الى أنه سوف يتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية الفرز. 
 
يذكر أن الانتخابات التي تجري علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية تأتى على خلفية استقالة الدكتور محمد ضبعون ، من المنصب نظرا لانشغاله بعمل خارج محافظة الغربية.
 
 

نقابة المهندسين

انتخابات مهندسين الغربية

نقيب المهندسين بالغربية

انتخابات نقيب المهندسين بالغربية

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