عمدة قرية محمد صلاح: أتوقع النصيب الأكبر من إحراز الأهداف للفرعون المصرى

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصري، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، على ثقته الكبيرة فى لاعبى المنتخب وقدرتهم على إسعاد ملايين المصريين، فى المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الافريقية، والوصول إلى النهائيات والفوز بالبطولة الثامنة لمصر.

وأضاف أن المدير الفنى للمنتخب هو لديه رؤية فى اختيار اللاعبين المشاركين فى صفوف المنتخب، متمنيًا أن يؤدى اللاعبين أداء متميز ولعب جماعي، من أجل اسعاد المصريين، فى ربوع مصر، المترقبين للفوز، متوقعًا فوز المنتخب الوطنى اليوم، وأن يكون للفرعون المصرى محمد صلاح النصيب الأكبر فى إحراز الأهداف أو صناعتها.

وطالب عمده قرية محمد صلاح، اللاعبين ببذل الجهد واللعب بجديه لتحقيق الفوز بالبطولة الثامنة للمنتخب الوطنى، مشيرًا على أنه حال فوز المنتخب بالبطولة سيكون لـ"محمد صلاح" النصيب الأكبر فى الفوز بأفضل لاعب فى العالم لعام 2019.

وأوضح أن أبناء القرية مستعدون للمباراة الافتتاحية للبطولة، وهناك تجهيزات بالمقاهى المنتشرة بالقرية، لاستقبال أبناء القرية لمشاهدة المباراة، والاستمتاع بمشاركه ابن القرية محمد صلاح مع المنتخب.