عائلة محمد صلاح: ثقتنا كبيرة فى المنتخب ومشاركة الفرعون ستحدث طفرة

الغربية - مصطفى عادل

أعرب عبد المقصود البمبى، ابن عم والدة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، عن ثقة عائلة النجم المصرى "مو صلاح" فى لاعبي المنتخب، فى الفوز على منتخب زيمبابوي والذي سيخوض مساء اليوم الجمعة المباراة الافتتاحية لبطول أمم أفريقيا، وأنهم قادرون على الوصول لنهائى البطولة لرسم الفرحة على وجوه ملايين المصريين.

وتمني "عبد المقصود"، أن يقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء رائعا مع زملائه فى المنتخب، مثلما قدم فى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي.

وأضاف أن المنتخب قدم أداء رائعا فى الودية الأخيرة أمام منتخب غينيا، وبعد نزول محمد صلاح أحدث طفرة فى الملعب، وشارك فى فوز المنتخب بثلاثة أهداف، متوقعا أن يشارك اللاعب منذ بداية المباراة .