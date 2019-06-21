ضبط 4076 هاربًا من أحكام وتحصيل 119749 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4076 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و 1325 حكما جزئيا، 146 حكم مستأنف، 2551 حكم غرامات، 47 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 119 ألفا و749 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.