صور.. كورنيش الإسكندرية يتزين بالأعلام والورود لاستقبال مشاهدى افتتاح أمم أفريقيا

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

شهد كورنيش الإسكندرية استعدادات مكثفة لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم، حيث تزين الكورنيش بالأعلام وفازات الورود، فيما استعدت الكافتريات بوضع مقاعد الجلوس أمام الشاشات الكبرى لاستقبال المشاهدين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول، بتزيين طريق الكورنيش فى نطاق الحى، بناء على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، وذلك فى إطار استعدادات الحى لاستقبال وفود الدورة الأفريقية حيث تم زراعة الفازات على الكورنيش، لتتزين عروس البحر الأبيض المتوسط لهذا الحدث الرياضى الهام.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد أكد أن المحافظة عملت على كافة المستويات للاستعداد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حتى يشعر المواطنون ورواد المدينة بالهجة وفرحة استضافة مثل هذا الحدث الرياضى الهام، لافتا إلى أنه سيتم عمل العديد من العروض الاحتفالية أثناء انعقاد البطولة.



















































