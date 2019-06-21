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صور.. طلاب هندسة كفر الشيخ يصنعون 3 سيارات وشعارهم صنع فى مصر

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:10 ص
صور.. طلاب هندسة كفر الشيخ يصنعون 3 سيارات وشعارهم صنع فى مصر فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تعددت صور النجاحات التى يحققها شباب محافظة كفر الشيخ فى كل المجالات، ما مكنهم من الحصول على جوائز متقدمة ليس على مستوى الجمهورية فقط ولكن على مستوى العالم، وتعد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، نموذجا لهؤلاء الشباب الذين تبنوا صناعة سيارات منها سيارة كهربائية وسيارتى سباق .فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (12)

البداية كان الطلاب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وكونوا فريقًا مكون من محمود العشرى، وعبد الرحمن والى، ويوسف اللقانى من مدينة كفر الشيخ، وفكروا فى تصميم مشروع للتخرج خاص بهم، وبعد تمعن توصلوا لفكرة تصنيع سيرة تعمل بالكهرباء، وبعدها نجحت الفكرة، وانضم لهم 18 طالبًا بكلية الهندسة، وتخصص كل فريق منهم فى تصميم أجزاء معينة فى السيارة، فتم تقسيمهم لـ6 فرق وكل فريق مختص بصناعة عدة أجزاء، وعقب انتهاء كل فريق من تصنيع ما تكلف بتصنيعه من أجزاء السيارة، اجتمع الفريق كله، وتم تركيب السيرة، وتجربتها وتشغيلها، لتكون أول سيارة تعمل بالكهرباء يتم تصميمها فى جامعة كفر الشيخ وعلى مستوى الجامعات الأخرى، وجارٍ تصنيع سيارتين سيارة كهربائية لا تحاج لسولار يتم شحنها ويعيد شحنها الأولى الشحنه ساعتين أما الثانية سيارة سباق بمحرك بنزين عادي.

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (1)

قال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، سعيد بوجود شباب مكافح فى جامعة كفر الشيخ يحققون حلمهم ويصنعون لجامعتهم ومستقبلهم ولمصرهم ما نصبوا إليه من إنجازات، وفى كلية الهندسة نموذج لهؤلاء الشباب المفكر المبدع، فريق احتل المركز الأول فى تصميم سيارة كهربائية فى سباق رالى السيارات الكهربائية مصر 2018،  مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر الأول من نوعه فى مصر، لافتًا إلى أنه أقيم بالعاصمة الإدارية تحت رعاية مركز الوزراء ودعم أكاديمية البحث العلمي، بمشاركة 26 جامعة بنماذج مختلفة، واحتلت جامعة كفر الشيخ المركز الخامس فى سباق الرالى، مؤكدًا دعمه التام لمثل تلك المسابقات الابتكارية، موضحًا أن هذا السباق يعد بمثابة بداية عهد صناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع.

وأضاف القمرى، أن طلاب جامعة كفر الشيخ المشاركين فى السباق مروا بتدريبات متواصلة وكبيرة جدا تؤهلهم لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت باستيراد بعض المكونات اللازمة لتصنيع السيارات، مؤكدًا أن المكون المصرى فى هذه السيارات أكثر من 65% بناء على توجه الدولة والحكومة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوجه لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا.

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (2)

قال محمود العشرى، طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ورئيس الفريق، البداية كانت فى عام 2016 كنا فى الفرقة الثانية، وكان عددنا ثلاثة طلاب فقط، وهدفنا الاستفادة مما تعلمناه فى الكلية، وتطبيقه على أرض الواقع، بجانب رغبتنا فى إنشاء مشروع يستمر معنا حتى بعد التخرج ويتطور مع الوقت سمعنا عن مسابقة اسمها formula student ، تقام كل سنة فى إنجلترا بتصميم سيارة سباق بكونسبت سيارات الفورميلا، ويتم تقييم الديزاين والسباق بالسيارة.

وأضاف عشرى، لـ"اليوم السابع" بدأنا فى وضع خطة وإستراتيجية للفريق وبناء هيكل واضح لنا، وضم طلاب آخرين ممن لديهم الرغبة فى العمل، وأعلننا عن فريقنا تحت اسم "فورميلا ستيودنت كفر الشيخ" وانضم لنا عدد كبير من الطلاب، وذلك تمهيدًا للمشاركة استمر العمل لمدة عامين للتحضير للمسابقة، وانتهينا من ديزاين السيارة لكن للأسف لم نجد دعم مادى لتصنيع السيارة.

وقال العشرى وفى عام 2018م سمعنا عن مسابقة اسمها ever أو رالى السيارات الكهربية فى مصر وهى أول مسابقة فى مصر لتصميم وتصنيع سيارات كهربائية لطلاب الجامعات وميزة المسابقة هو وجود الدعم المادى للتصنيع وفعلا قدمنا فى المسابقة بين 26 فريقًا وأول مراحل المسابقة، تقديم تقرير عن التصميم الخاص بك ومن خلاله يتم اختيار 15 فريقًا لعمل تصميم وسيتم اختيار 9 هم المشاركين فى المرحلة النهائية من التصنيع والمشاركة فى السباق.

وأضاف العشرى: "لم نكتف بفريقنا الذى كوناه، ولكننا أضفنا طلاب أخرين، ونعمل على تصنيع سيارتين غير السيارة الأولى سيارة كهربائية أخرى وسيارة فورميلا ستويدنت، ونستعد للمشاركة فى ever 2019  وفورميلا ستويدنت 2020 م، إن شاء الله.

وأكد العشرى أن السيارة الكهربائية التى تم تصنيعها تم تصنيعها بمكونات مصرية عدا الموتور والبطاريات وجميع الأجزاء من الهيكل والجسم بخامات مصرية نوفى مصانع مصرية مؤكدًا أنه سيتم شحن البطارية، ما يجل السيارة تسير لمدة ساعتين وسرعة تصل ل 100 كيلو فى الساعة

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (1)

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (3)
 

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (4)
 

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (5)
 

 

 
 

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (14)
 

 

فريق هندسة كفر الشيخ يصنعون سيارتين بالكهرباء وسيارة بنزين (15)
 

 


كفر الشيخ

كلية الهندسة

جامعة كفر الشيخ

سيارة كهربائية

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صنع فى مصر

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