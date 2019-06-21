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صور.."خنفساء اللحاء" تجبر اليونان على إزالة مئات الأشجار داخل غابة سيه سو

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:10 م
صور.."خنفساء اللحاء" تجبر اليونان على إزالة مئات الأشجار داخل غابة سيه سو خنفساء اللحاء
سالانيك (رويترز)

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 تقوم السلطات اليونانية، بإزالة قطاعات كبيرة من غابة فى شمال البلاد، بسبب انتشار خنافس تلتهم الأشجار.

ويقول خبراء إن خنفساء اللحاء البراقة السوداء، تحدث أثرا مدمرا بالأشجار فى غابة سيه سو بالمرتفعات المطلة على مدينة سالانيك ثانى كبرى مدن اليونان.

وقال البروفيسور ثيوكاريس زاجاس بكلية الغابات والبيئة فى جامعة ارسطو "للأسف المشكلة كبيرة للغاية فى الوقت الراهن لأن الحشرة تنتشر كالوباء".

وتابع فى تصريح لرويترز "علينا اتخاذ إجراءات ملائمة بقطع (الأشجار) بدقة لوقف حركتها"، وأوضح أن الخنفساء، التى تم رصدها فى اليونان لأول مرة فى السبعينيات من القرن الماضي، تقتات على الأشجار الصنوبرية.

ويبدو تأثير الخنفساء جليا. فقد تحولت مساحات كبيرة من الغابة المليئة بأشجار الصنوبر إلى اللون البني. ويشير تقييم الخبراء إلى أن ما يصل إلى عشر الأشجار أو نحو مئة ألف شجرة قد تضررت.

والحشرة التى يمكن أن تنمو حتى 4.8 ميلليمتر، وهو تقريبا حجم ظفر الطفل الرضيع، معروفة فى اليونان لكن شن مثل هذا الهجوم المدمر يحتاج لتزامن ظروف عدة.

ومن هذه الظروف صحة الأشجار ذاتها التى تعانى فى الوقت الراهن من ضعف نتيجة ظروف مناخية مثل الجفاف الذى يجعلها أكثر عرضة للحشرات.

الخنفساء
الخنفساء

 

تدمير الخنفساء للاشجار
تدمير الخنفساء للاشجار

 

جانب من قطع الأشجار
جانب من قطع الأشجار

 

حمل الأشجار المقطعه على الحمير
حمل الأشجار المقطعه على الحمير

 

عمليات قطع الأشجار
عمليات قطع الأشجار

 


خنفساء اللحاء

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حشرات

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